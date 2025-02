Lanazione.it - Miglior colomba d’Italia: Montecatini sul podio. Al terzo posto Salzillo di Famiglia Desideri

Terme, 27 febbraio 2025 – Medaglia di bronzo allainnovativa di Giuseppe, pasticciere dell’azienda dolciaria storica, che ha realizzato una‘Sangria Rivisitata’, impasto rosso e frutti macerati nell’aroma alcolico alchermes al Campionato nazionaleorganizzato dalla Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc). Sono stati 100 i maestri pasticceri provenienti da tutte le regioniche si sono messi in gioco. La gara, svolta nell’ambito della Fiera del Tirreno Ct (in programma fino al 26 febbraio a Marina di Carrara), è consisita in una sfida riguardante la realizzazione del dolce simbolo della Pasqua in due versioni: classica e innovativa. Il primonella categoria classica va a Luigi Barbagallo, pastry chef di San Mango D’aquino, Catanzaro.