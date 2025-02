Lanazione.it - Middei, c’è il Professor X . Tagete incontra gli autori

Si parte con Guendalina, ilX dei social, poi sono in arrivo una pioggia di. L’Associazione Scrittori Aretiniinaugura un nuovo ciclo di presentazioni letterarie presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo, offrendo al pubblico l’opportunità diree scoprire nuove opere. Ad aprire la rassegna sarà appunto Guendalina(nella foto), nota su Facebook anche comeX, che oggi alle ore 18 presenterà il suo ultimo libro, "Sopravvivere al lunedì mattina con Lolita" (Feltrinelli). L’opera propone un originale percorso di lettura attraverso i classici della letteratura, svelando come possano diventare strumenti di salvezza nella vita quotidiana. L’autrice, che ha al suo attivo oltre 500 mila follower su Instagram, sarà inoltre disponibile per un firmacopie alle ore 17.