Movieplayer.it - Michelle Trachtenberg: le star di Buffy e Gossip Girl ricordano con affetto l'attrice

Leggi su Movieplayer.it

L'è morta a soli 39 anni e i suoi amici e colleghi, da David Boreanaz a Rosie O'Donnell, hanno reagito alla triste notizia online. La morte di, avvenuta a soli 39 anni, ha suscitato grande commozione tra ledelle serieche hanno recitato con lei. Sui social, infatti, attori come David Boreanaz, James Marsters e Rosie O'Donnell hanno condiviso post in cuiconl'. I ricordi dellediJames Marsters, interprete del vampiro Spike in- L'ammazzavampiri, ha scritto online: "Abbiamo perso un'anima meravigliosa.era ferocemente intelligente, incredibilmente divertente e una persona davvero talentuosa. Lei è morta troppo giovane e lascia dietro di sé moltissime persone che la conoscevano e l'amavano.