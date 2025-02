Amica.it - Michelle Trachtenberg, l’attrice di “Gossip Girl” morta a 39 anni: il ricordo di Blake Lively

L’attrice, famosa soprattutto per il ruolo di Georgina Sparks nella serie Gossip Girl, èa 39. A confermarlo al New York Post sono state fonti della polizia, che non hanno però specificato le cause della morte, considerate comunque naturali.si era sottoposta a un trapianto di fegato lo scorso anno, e negli ultimi tempi il suo aspetto indebolito ed emaciato aveva preoccupato non poco. L’ipotesi primaria è che la morte sia dovuta a complicanze relative al trapianto.L’attrice è stata trovata dalla madre intorno alle 8 di mattina di mercoledì a One Columbus Place, un complesso residenziale di lusso di 51 piani nel quartiere Central Park South di Manhattan. La polizia di New York ha confermato cheè stata trovata «priva di sensi» e dichiaratadagli operatori del pronto soccorso giunti sul posto.