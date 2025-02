Thesocialpost.it - Michelle Comi, l’intervento di vaginoplastica in tv dalle Iene: “Ho una vagina perfetta, non vedo l’ora di testarla”

, influencer e volto noto di OnlyFans, ha raccontato la sua esperienza con la, un intervento che ha documentato attraverso un servizio andato in onda su Le. La giornalista Veronica Ruggeri ha seguito ogni fase dell’operazione, entrando in sala operatoria per documentaree supportare la giovane.Leggi anche: Ritrovati i due influencer Michele D’Alessio e Rossella Del Console: nell’ultimo video avevano una “ruota che fuma”Il racconto dell’operazione, che in passato si è sottoposta a numerosi ritocchi estetici, ha spiegato la sua scelta di ricorrere alla labioplastica per ottenere un aspetto più conforme ai canoni estetici attuali. “La miaera già bella, ma volevo che le piccole labbra fosseromente allineate con le grandi labbra, proprio come una Barbie”, ha dichiarato.