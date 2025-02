Quifinanza.it - Mfe-Mediaset, Pier Silvio Berlusconi festeggia un 2024 da record: quasi 3 miliardi di ricavi

Mfe-ha chiuso ilcon risultati in controtendenza rispetto agli altri broadcaster europei. In un contesto economico instabile e senza l’apporto di eventi sportivi come gli Europei di Calcio e le Olimpiadi di Parigi, Mfe è riuscita a crescere.Il fatturato ha toccato i 2,949di euro, in crescita del 5%, mentre l’utile netto è salito a 251 milioni di euro, segnando un +15% rispetto all’anno precedente., amministratore delegato di Mfe, ha commentato con soddisfazione i risultati: “Abbiamo superato le aspettative nonostante le sfide e continuiamo a investire per innovare e rafforzare la nostra posizione in Europa”.Fatturato e utile netto in crescita: i datiIlè stato un anno di forte crescita per Mfe-, grazie a una raccolta pubblicitaria in aumento del 4,7%, superiore alle aspettative.