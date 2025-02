Tg24.sky.it - Meteo, Carnevale con pioggia e neve, poi arriva la Primavera. Le previsioni per il weekend

Leggi su Tg24.sky.it

Gli ultimi giorni di febbraio vedranno una nuova ondata di maltempo, già presente all’inizio di questa settimana. Masono destinate a scomparire con l’arrivo di un anticipo dinella giornata del 4 marzo. Nelle prossime ore, un ciclone in transito sull'Italia provocherà ancora delle precipitazioni sul Medio Adriatico e al Sud, a carattere sparso e localmente anche temporalesco. Al Nord e sul resto del Centro, il tempo sarà in prevalenza soleggiato con temperature in aumento, mentre vedremo del maltempo residuo sul Medio Adriatico e al Sud, con qualche piovasco sparso venerdì. Ci attende quindi unsco all’insegna del maltempo al Centro e al Nord-Ovest.