Linkiesta.it - Mesut Özil è diventato il perfetto testimonial della propaganda di Erdo?an

Leggi su Linkiesta.it

Chi ha seguito l’evoluzione politica didi questi ultimi anni non sarà rimasto troppo sorpreso dalle ultime notizie sul suo conto. L’ex-centrocampista di Real Madrid e Arsenal è stato nominato nei giorni scorsi nel comitato centrale dell’Akp, il partito di Recep Tayyip Erdo?an. D’altronde i due sono amici da lungo tempo, almeno dal discusso incontro ad Ankara nel 2018 durante il quale il calciatore regalò al Presidente una sua maglietta dei Gunners. L’anno successivo Erdo?an era stato addirittura testimone di nozze di, suggellando il patto tra i due.Il casoè esemplificativo delle strategie didel leader turco, ma anche delle difficoltà che gli europei di origine turca devono affrontare. Il giocatore è nato infatti nel 1988 a Gelsenkirchen, e non è nemmeno un tedesco di seconda generazione, ma addirittura di terza: furono infatti i suoi nonni a emigrare nel Nord Reno-Vestfalia per lavoro.