Ilfattoquotidiano.it - Messina, i No Ponte condannati a pagare 340mila euro alla società Stretto Spa: partita raccolta fondi

Il Tribunale delle Imprese li haal pagamento, a favore delladiSpa, della cifra monstre di: per questo ora i ricorrenti contro il progetto delhanno lanciato una. Tutto parte dal ricorso presentato al Tribunale di Roma, sezione imprese. Si tratta di un’azione inibitoria collettiva ed è stata presentata da più di 100 persone che hanno chiesto di fermare la programmazione per la realizzazione dele di fatto annullare il decreto con cui Matteo Salvini ha dato nuova vita al progetto della grande opera tra Sicilia e Calabria. Secondo i ricorrenti, infatti, sarebbe in contrasto con le norme del diritto dell’Unionepea e in contrasto con la Costituzione.Il decreto n.35 del 2023 ha infatti ripreso integralmente il progetto del 2011 e la relativa concessione, allo stesso tempo tracciando un “percorso accelerato per realizzare l’Opera”, hanno scritto nel ricorso: da un lato un vecchio progetto, dall’altro la speditezza per aggiornare tutto e proseguire verso la realizzazione, elementi che prefigurano un danno ambientale irreversibile.