Lettera43.it - Mercedes taglia il 15 per cento dei dipendenti in Cina

Leggi su Lettera43.it

Entro il 2027Benz taglierà il 10 o il 15 perdeidi alcune divisioni in, nei reparti vendita e finanze. A rivelarlo sono stati Reuters e Bloomberg, che hanno spiegato come il colosso tedesco stia cercando di ridurre i costi derivante dal personale in tutto il mondo, con una strategia che passerà anche dai licenziamenti. I tagli potrebbero già partire entro fine 2025 e interessare anche il personale del settore servizi IT e di quello legale. A preoccupare la società è soprattutto il possibile calo degli utili, causato anche dalla concorrenza cinese. Inci sono attualmente 5 mila, di cui 2 mila nella sezione ricerca e sviluppo, unica a non essere interessata dai tagli.Operai in uno stabilimentoin(Getty Images).Articolo completo:il 15 perdeiindal blog Lettera43