Juventusnews24.com - Mercato Juve: scatta il riscatto, entrano 3.5 milioni di euro nelle casse bianconere! Tutti i dettagli sull’operazione in uscita

di RedazionentusNews24: èto il3.5di! Svelati iinCome riferito da Tuttosport, per Hans Nicolussi Caviglia èto l’obbligo dida parte del Venezia che farà incassare alaltri 3.5didopo i 500mila di prestito oneroso. Ma non finisce qui, perché in caso di salvezza spetterebbero allaaltri 500mila. Prime entrate dalle operazione in prestito per i bianconeri, con il denaro che verrà reinvestito in estate per affari in entrata.Leggi suntusnews24.com