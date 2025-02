Tvplay.it - Mercato Inter, il sogno è già finito: tifosi distrutti alla notizia

In casasi valutano varie opportunità per la prossima stagione. Un’idea sarebbe ormai davvero già sfumata. La stagione dell’è ormai entrata in una fase molto calda e d’ora in poi non ci si ferma più. Il club nerazzurro affronterà sabato il big match del Maradona contro il Napoli e poi una serie di sfide delicate. La società però è già andata avanti, ha affrontato il consiglio di amministrazione in questi giorni e nel club si discute anche di tanto altro., ilè già(Lapresse) TvPlayLa società ha confermato che verrà fatta una squadra Under 23 ma non solo, il club sta lavorando e vorrebbe ringiovanire la rosa e in contemporanea abbassare il monte ingaggi. Di conseguenza eccetto qualche rara eccezione chiunque può partire al prezzo giusto, in estate il club nerazzurro potrebbe affrontare una rivoluzione e allo stesso tempo potrebbe arrivare qualche top.