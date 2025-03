Strumentipolitici.it - Mentre i magistrati scioperano, World Justice Project denuncia il terzo mondo della Giustizia italiana

contro la riforma che porterebbe alla separazione delle carriere, lofa una fotografia sull’efficienza del sistema giudiziario italiano, in particolare di quello civile. L’Italia è al 52esimo posto di tale classifica. Sono davanti di noi nella graduatoria Paesi come l’Uruguay (18°), il Rwanda (29°), il Kazakistan (35°), la Malaysia (38°), la Namibia (41°) e il Cile (47°).Sono soprattutto due le criticità che pesano di più sul nostro sistema. Le sentenze arrivano con ritardi ingiustificati – e per questo siamo agli ultimi posti nel(107°/142) – e inoltre non vi è la certezza che vengano rispettate e applicate (114°/142). Le lungaggini e le ambiguità del sistema giudiziario italiano costerebbero ,secondo le stime di Bankitalia, un punto di PIL all’anno.