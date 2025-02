Sport.quotidiano.net - Mens Sana, l’ora del mercato. Serve un esterno. Terenzi, Lazzari e Neri sono ‘idee’ da valutare

C’è tempo solo fino a domani per tesserare un nuovo atleta per una Note di Siena che prosegue a sondare ila caccia di unche nelle idee del direttore generale Riccardo Caliani e di coach Paolo Betti possa essere un buon tiratore e dare una mano in difesa come ha fatto, finché ha potuto, lo sfortunato Matteo. La sensazione è che, seppur in unmolto complesso nel quale i giocatori si spostano difficilmente a meno di offerte economiche importanti e possibilmente spalmate nel tempo, è che già oggi o al massimo domani arrivi l’ala piccola che vada a completare il roster per le ultime dieci gare di regular season più eventuali (e non auspicabili) playout. Diversi i nomi usciti nelle ultime ore, da(che milita ad Omegna, in serie B Nazionale) a(Serravalle Scrivia, tra l’altro avversario dei biancoverdi sabato sera alle 20,30 in provincia di Alessandria) a, non Matteo appunto ma Lorenzo, che invece gioca a Montevarchi (C Toscana) ma che, dopo essere stato trattato nelle ultime ore dai dirigenti di Viale Sclavo, difficilmente arriverà.