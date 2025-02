Ilfattoquotidiano.it - Memoria, la Camera approva all’unanimità la legge che finanzia i viaggi nei campi di concentramento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladei Deputati ha votatola proposta che prevede di istituire un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 presso il ministero dell’Istruzione e del Merito per favorire l’organizzazione, da parte delle scuole secondarie, dinellaneidinazisti.Il testo, giàto dal Senato il 18 gennaio, torna all’esame di Palazzo Madama, dopo una correzione tecnica apportata dalla, relativamente agli anni a cui fa riferimento ilmento. Laè la modifica alla proposta del 2020 che istituì il giorno della, voluto per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani neinazisti. L’obiettivo dellaè quella di “far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto all’estrema sofferenza patita dal popolo ebraico durante la persecuzione nazista della Shoah”.