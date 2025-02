Formiche.net - Meloni segua il solco di De Gasperi in Ue. Parla Scotti

Il luglio del 1943 nella storia italiana viene per lo più ricordato per il voto al Gran Consiglio del Fascismo con il quale venne deposto Benito Mussolini. Pochi, invece, ricordano che negli stessi giorni un gruppo di intellettuali cattolici radunati sotto l’egida di Sergio Paronetto e neldelle idee di Alcide Descrivevano il Codice di Camaldoli. Un documento “di straordinaria attualità” e che oggi “può fungere da guida per affrontare il momento di forte incertezza che attraversano l’Italia e l’Europa”. Are sulle colonne di Formiche.net è l’ex ministro democristiano Vincenzoche – dopo il lavoro fatto nel 2013 in occasione dei settant’anni dalla pubblicazione del Codice – domani (dalle 15 all’antica biblioteca dell’università Link) presenterà il volume “L’invenzione dell’economia pubblica italiana.