Quotidiano.net - Meloni, l’Europa e gli Usa. No a una missione Ue: "La sicurezza di Kiev passi per la Nato"

Leggi su Quotidiano.net

Francia e Inghilterra insistono, l’Italia punta i piedi, e il clima si arroventa. La videoconferenza dei 27 leader convocata dal presidente del consiglio Ue, Antonio Costa, è durata solo mezz’ora: la premier ha ripetuto la sua posizione, e cioè che unadi interposizione europea in Ucraina "sarebbe molto rischiosa e poco efficace". Va diritta al punto: per evitare una pace "fragile e temporanea, bisogna fornire agaranzie dinel contesto dell’Alleanza atlantica". Concetti che ribadisce durante le dichiarazioni congiunte con Ulf Kristeon, il primo ministro svedese che incontra a Palazzo Chigi. Cosa si intenda per contestonon è molto chiaro neppure a Giorgia; di certo non l’ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza, bocciato ancora ieri sonoramente da Donald Trump: "se lo può scordare".