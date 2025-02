Linkiesta.it - Meloni in tilt tra Trump ed Europa, mentre l’Italia conta quanto il due di briscola

Si avvicina il momento in cui Giorgianon potrà più giocare a nascondino ma mettere sul tavolo le sue carte, se ne ha. Quel momento sarà domenica a Londra per il vertice dei leader europei per fare il punto della situazione (ma già ieri c’è stata una chiamata per sentire dalla viva voce di Emmanuel Macron com’è andato l’incontro con Donald) soprattutto in relazione alla questione che è diventata in questi giorni la principale: la presenza militare europea a protezione dell’Ucraina nell’auspicata tregua.L’ha capito che deve comunque predisporsi a fare qualcosa, anche è soprattutto nel caso in cui l’Americaiana, che in fondo considera il dopoguerra in Ucraina un affare tutto europeo, si tirasse fuori (ieriha detto, testualmente, che l’Ucraina dovrà dimenticarsi della Nato).