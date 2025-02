Iltempo.it - Meloni a Macron: "A che titolo sei andato da Trump?", tensione al vertice

L'attivismo di Donald, la voce fioca dell'Europa. La pace in Ucraina resta in testa alle priorità dello scenario internazionale e si parla del ruolo delle forze occidentali per garantire la pace. E mentre a Parigi Emmanuelè un presidente in scadenza e a Berlino si prepara un governo con dentro chi ha perso le elezioni, emerge il rapporto solido che si è instaurato tra Roma e Washingon Significativo un retroscena pubblicato giovedì 27 febbraio dal Corriere della sera. Durante il collegamento tra i leader europei di ieri la premier italiana ha incalzatodopo la visita del presidente francese alla Casa Bianca, dove ha promosso l'inizio di discussione su una "forza europea".non ha usato mezzi termini: "Io vorrei sapere a cheseia Washington". Insomma, ha parlato per la Francia o per l'Europa? E nel secondo caso, con quale facoltà? Il capo dell'Elise ha assicurato di aver "rappresentato soltanto la Francia" ma, riporta la ricostruzione, "è apparsa evidente a tutti laper «iniziative che dovrebbero essere condivise preventivamente con tutti gli Stati Ue»".