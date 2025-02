Quotidiano.net - Melisa Asli Pamuk, il primo figlio dell'attrice turca

Fiocco azzurro per. L’è diventata nota in Italia grazie al ruolo di Asu nella serie Endless Love, terminata da poco e trasmessa nelpomeriggio di Canale 5 e, in diverse occasioni, anche in prima serata visto il grande seguito da parte del pubblico.è diventata mamma per la prima volta il 29 gennaio 2025.è diventata mamma del piccolo Mylan Dopo aver dato ilannuncio attraverso il suo account Instagram ufficiale,ha condiviso con tutti i suoi follower un tenero scattoa manina del. E non solo, la bellaha anche rivelato il nome scelto per il bimbo: Mylan. L’è diventata madre del suobimbo insieme al marito Yusuf Yazici. E in una recente intervista, aveva raccontatoa relazione con l’uomo, un noto calciatore in Turchia.