Lapresse.it - Medioriente: Israele, non ci ritireremo da Corridoio Filadelfia

Leggi su Lapresse.it

Torino, 27 feb. (LaPresse) –non lascerà ildi, nonostante l’accordo sul cessate il fuoco relativo agli ostaggi preveda il ritiro dell’Idf dalla zona di confine Egitto-Gaza al termine della prima fase. Lo ha comunicato un funzionario israeliano, come riporta Times of Israel. “Non lasceremo ildi. Non permetteremo che gli assassini di Hamas vaghino di nuovo lungo i nostri confini con i pickup e le armi, e non permetteremo loro di rifornirsi di armi attraverso il contrabbando”, ha affermato il funzionario, sostenendo che Hamas stava utilizzando il percorso per far entrare armi a Gaza.