Lapresse.it - Medioriente, Hamas: “Pronti a negoziati per seconda fase cessate il fuoco”

Leggi su Lapresse.it

ha dichiarato di essere pronta a negoziare la prossimadelilnella Striscia di Gaza, dopo lo scambio in cui ha consegnato i resti di quattro ostaggi in cambio della liberazione di oltre 600 prigionieri palestinesi detenuti da Israele. È stato l’ultimo scambio concordato tra le due parti come parte della tregua che dovrebbe terminare questo fine settimana. Iper una, in cuirilascerebbe decine di ostaggi rimanenti in cambio di altri prigionieri e di unilduraturo, non sono ancora iniziati.ha dichiarato che “l’unico modo” per Israele di garantire il rilascio degli ostaggi rimanenti è attraverso ie il rispetto dell’accordo. L’organizzazione ha avvertito che qualsiasi tentativo di ritrattare la tregua “porterà solo a più sofferenza” per i prigionieri e le loro famiglie.