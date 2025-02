Ilrestodelcarlino.it - Medicina di precisione, primo centro: "Così sconfiggiamo le malattie rare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona diventa la porta di accesso per percorsi diagnostici e terapeutici innovativi dei pazienti congrazie alladi. E’ nato qui infatti ildidi– Heal Italia dedicato allo sviluppo delladinellerealizzato al Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari dell’Università Politecnica delle Marche. Le attività inizieranno ufficialmente domani, in occasione della Giornata mondiale delle, e sabato con ilconvegno organizzato nell’Aula Montessori della Facoltà die Chirurgia con il professor Gianluca Moroncini responsabile scientifico, aperto non solo alla comunità medica e scientifica ma anche ai pazienti con, familiari e caregiver. Un convegno che segna l’inizio delle attività deldidiHeal Italia di Ancona ma rappresenta anche la quarta tappa dell’Heal Roadshow, un tour itinerante che la Fondazione ha avviato lo scorso mese di ottobre dedicato al rafforzamento della partnership e alla divulgazione delle attività della Fondazione non solo agli addetti ai lavori ma anche alle istituzioni.