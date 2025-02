Ilnapolista.it - Mbappé e Vinicius, a lungo termine, rischiano di danneggiare la loro immagine investendo nei club

Leggi su Ilnapolista.it

KylianJr hanno rispettivamente acquistato la maggioranza delle quote deiCaen (Ligue 2 francese) e Ribatejo (Serie B portoghese). Ma perché tutto questo interesse da parte dei giocatori in attività di investire nelle squadre?Jrdilacon gli investimenti deiL’Equipe spiega:Il direttore del Cnrs (Centro Nazionale per la ricerca scientifica) Luc Arrondel ha dichiarato che ci sono più di un centinaio di giocatori famosi che sono diventati proprietari o azionisti di un. Possiamo citare Kanté, Ibrahimovic, Ronaldo, Piqué. Ciò che colpisce diè laprecocità. Probabilmente non per realizzarne profitto, ma per sperare di ottenere un ritorno sull’investimento (almeno 100 milioni). Inoltre, tutti evocano il desiderio di restituire agli altri ciò che il calcio ha offerto: una possibilità di brillare.