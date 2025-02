Lanazione.it - Maxi rissa in campo: dodici calciatori, un allenatore e un dirigente squalificati

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 27 febbraio 2025 –, une unsono statidal giudice sportivo del Comitato regionale Toscana. Il motivo: unaavvenuta in. Il fatto è avvenuto a pochi minuti dalla fine della partita Monteverdi 2006-Porto Azzurro del campionato dilettanti di Seconda categoria (girone H). Il parapiglia, iniziato dopo il pareggio (2-2) della squadra ospite, ha costretto l’arbitro a sospendere l’incontro. Per aver partecipato alla, colpendo con calci e pugni alcuniavversari, sono statiper quattro giornate Colombini, Giorgi, Goti, Nomellini e Sheshi (Monteverdi 2006), De Crescenzo, Galerotti, Giorgerini, Mazzei, Mercantelli, Nardi e Palmeri (Porto Azzurro), fino al 30 marzo prossimo l'Caroti (Monteverdi 2006) per condotta violenta verso alcunie fino al 10 maggio 2025 ilNigiotti, sempre del Monteverdi 2006, per aver colpito alcuni