Ilrestodelcarlino.it - Maxi incendio Inalca a Reggio Emilia, la viceministra: “Non sono previsti licenziamenti”

, 27 febbraio 2025 – Al momento nonstatitra i 400 lavoratori degli stabilimentie Quanta a. Stabilimenti cheandati distrutti nel paurosoche è avvenuto l’11 febbraio scorso nell’area di 50mila metri quadrati di via Due Canali in città, vicino al centro storico. Lo dice ladel Lavoro Maria Teresa Bellucci durante la risposta ad un'interrogazione sulla vicenda presentata dal deputato del gruppo misto Aboubakar Soumahoro. Tra i circa lavoratori die Quanta a, "l'Ispettorato nazionale del lavoro ha comunicato che, al momento, nonstati prospettati, sia perché l'azienda conta di riassorbire parte dei dipendenti in altri stabilimenti del gruppo, sia perchéstati attivati tavoli di lavoro con le organizzazioni sindacali e con i competenti uffici delle amministrazioni interessate per il ricorso agli ammortizzatori sociali", spiega la rappresentante del governo.