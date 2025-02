Metropolitanmagazine.it - Maurizio Nichetti, moglie, figli, vita privata del regista

La figura diè una delle più rappresentative del mondo del cinema italiano tra gli anni Ottanta e Novanta , che rivedremo da oggi nelle sale con il nuovo film AmicheMai arrivato a distanza di oltre vent’anni dall’ultima pellicola Honolulu Baby., i successi al cinemaIlsarà stasera ospite di Splendida Cornice a partire dalle 21:30 su Raitre, dove presenterà il lungometraggio insieme ad una delle due protagoniste, Angela Finocchiaro. Nato a Milano nel 1948, conseguita la laurea in Architettura, dopo il 1968 muove i primi passi nel mondo dello spettacolo studiando mimo e lavorando al Piccolo Teatro di Milano. Nel 1974 fonda la Cooperativa teatrale Quelli di Grock. Dal 1970 al 1978 lavora come sceneggiatore di cartoni animati nello studio di Bruno Bozzetto scrivendo tre lungometraggi del Signor Rossi e il film a tecnica mista Allegro non troppo.