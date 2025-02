Oasport.it - Matteo Berrettini si arrende a Tsitsipas a Dubai dopo un match di alto livello

Un’amara sconfitta pernei quarti di finale dell’ATP500 di. Sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, il romano (n.30 del ranking) è stato sconfitto nei quarti di finale dal greco Stefanos(n.11 del mondo) con lo score di 7-6 (5) 1-6 6-4 in 1 ora e 59 minuti di partita.Una sfida in cui l’azzurro ha trovato il suo tennis nel secondo parziale, mentre nel primo e nel terzo ha di che rammaricarsi per alcune chance non sfruttate. Vanno dati meriti anche aper aver disputato undi, confermando di essere in ripresaun periodo molto negativo. Sarà quindi il greco ad affrontare in semifinale l’olandese Tallon Griekspoor.Nel primo set i turni al servizio la fanno da padroni fino all’ottavo game.deve fronteggiare due palle break, ma è bravo ad aggrapparsi al servizio.