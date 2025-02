Quotidiano.net - Mattarella ai giudici: "Siate tempestivi e indipendenti"

Leggi su Quotidiano.net

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha approfittato della nomina di Pietro Gaeta a procuratore capo in Cassazione per parlare al plenum del Csm: "Questo Consiglio – ha detto –, nei prossimi mesi sarà impegnato anche a dare applicazione concreta alle circolari approvate durante lo scorso anno, allo scopo di garantire la completa attuazione della recente riforma ordinamentale", quindi il capo dello stato ha espresso il suo auspicio che suona come un monito: "Vorrei rinnovare al Consiglio l’augurio di procedere con impegno nella sua attività di così alto valore costituzionale, provvedendo contà ad assumere le sue decisioni, concorrendo ad assicurare la irrinunziabile indipendenza dell’ordine giudiziario e di contribuire alla serenità della vita istituzionale". Parole che arrivano alla vigilia dello sciopero dei magistrati, che si terrà oggi e ribadito ieri in un’assemblea partecipatissima dell’Anm.