Matera scoppia incendio in appartamento | una persona in ospedale

Un incendio è divampato nella serata di giovedì in un appartamento situato in contrada San Francesco, a Matera. Le fiamme si sarebbero sviluppate a causa di un malfunzionamento di un lampadario, mentre nell'abitazione erano in corso alcuni lavori. Il fumo sprigionato ha reso l'aria irrespirabile, costringendo un uomo a recarsi in ospedale per degli accertamenti. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18:45 e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'edificio.