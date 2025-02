Ilfattoquotidiano.it - MasterChef Italia La Finale a quattro: ecco chi sono gli aspiranti chef, dove vederla e le curiosità

volge al termine stasera dalle 21:15 su Sky e in streaming su Now con La. Uno tra Anna, Jack, Mary e Simone realizzerà il proprio sogno al termine di un percorso fatto di sfide infuocate e capaci di mettere alla prova tecnica e creatività degli. In prima linea sempre i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.In palio per il vincitore, oltre al titolo di quattordicesimono, anche 100mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un corso di alta formazione presso Alma – La Scuola Internazionale di Cucinana.La Masterclass accoglierà un ultimo ospite tre stelle Michelin: Mauro Colagreco, lo “globale del nuovo secolo” direttamente dal ristorante “Mirazur” a Mentone in Francia.