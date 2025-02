Digital-news.it - MasterChef Italia 2025: Finale su Sky e NOW – Chi vincerà tra Anna, Jack, Mary e Simone?

Leggi su Digital-news.it

- LAIN QUATTRO SI CONTENDONO LA VITTORIA:CHI TRASARÀ IL NUOVONO? GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO SU SKY E IN STREAMING SU NOWL’ULTIMO ATTO DELLA SFIDA DECISA DAI GIUDICIBRUNO BARBIERI, ANTONINO CVACCIUOLO E GIORGIO LOCATELLIOSPITE DELLA SERATA MAURO COLAGRECO, lo chef globale del nuovo secolo con 3 stelle Michelin al “Mirazur” a Mentone (Francia), il primo argentino a raggiungere la vetta dei World’s 50 Best Restaurantssi appresta a tagliare il traguardo più agognato e a proclamare il proprio vincitore. Giovedì 27 febbraio su Sky e in streaming su NOW, negli episodi conclusivi della stagione, unotrarealizzerà il proprio sogno al termine di un percorso fatto di sfide infuocate e capaci di mettere alla prova tecnica e creatività degli aspiranti chef.