Comingsoon.it - Masterchef Italia 14: in quattro per la vittoria, stasera la finale

Leggi su Comingsoon.it

Sono rimasti in, pronti a cucinare per ladella quattordicesima edizione di. Una lotta ormai da maratoneti, dopo mesi in cucina, una sfida fra Anna, Simone, Jack e Mary. Chi vincerà e cosa succederà? Ecco le anticipazioni