Lanazione.it - Masso cade sulla strada alla colonna del Grillo

Si ègata laa Presciano e sono dovuti intervenire ieri mattina anche i vigili del fuoco, all’altezza dei cassonetti, prosciugando l’accumulo. Si sono poi diretti subitoche ddelconduce ad Ambra, nell’Aretino. Qui c’è stata una frana, si è staccato undel diametro di quasi un metro, precipitandocarreggiata. Per fortuna in quel momento non transitavano macchine. E a Chianciano ha esondato il fosso dei Vepri per via delle precipitazioni abbondanti finendo per interessare il ponticino e laprovinciale. Precipitazioni intense e diffuse su tutto il comprensorio gestito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. In provincia di Grosseto ingrossati numerosi corsi d’acqua e aperti i servizi di piena su Bruna e Sovata. Personale di Cb6 è stato impegnato nel monitoraggio di fossi, fiumi e torrenti e nel presidio delle idrovore: l’acqua ha iniziato a defluire bene e non si sono registrate criticità.