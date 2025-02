Oasport.it - Massimo Stano apre la stagione: 20 km in Cina, c’è Fortunato dopo il record del mondo

e Lorenzodisputeranno la 20 km di marcia a Taicang (), prendendo parte a una classica tappa internazionale del tacco e punta. L’appuntamento è per domenica 2 marzo. I due azzurri si cimenteranno sulle strade di questa località nell’ambito del Chinese Race Walking Grand Prix: il Campione Olimpico di Tokyo 2020 sarà al suo debutto stagionale, a due mesi di distanza dall’impegno nella 35 km di Dublino (2h24:19 poco prima di Natale); il bronzo europeo si rimetterà in giocoaver stampato ildeldei 5000 metri di marcia indoor (18:55.65).aveva siglato ilitaliano dodici mesi fa proprio a Taicang (1h17:26) e testerà la propria condizione fisica incrociando avversari di lusso come il brasiliano Caio Bonfim (1h17:37 due settimane fa a Kobe per l’argento dei Giochi di Parigi 2024), l’etiope Misgana Wakuma e il cinese Zhang Jun (lo scorso anno regolò l’azzurro in volata in questa località), lo svedese Perseus Karlstrom (oro europeo e argento mondiale) e il primatista nazionale Wang Kaihua.