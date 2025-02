.com - Massimo Ghini, video intervista Il vedovo: «Non imito Alberto Sordi, porto la sordianità del personaggio»

Leggi su .com

La nostra, protagonista dello spettacolo Ilnei panni diNardi, iconico ruolo che al cinema fu di, in scena al Teatro Parioli di RomaVi presentiamo la nostra, protagonista dello spettacolo Ilnei panni diNardi, iconico ruolo che al cinema fu di, nell’adattamento di Ennio Coltorti e Gianni Clementi.Il: cast e dateDiretto da Ennio Coltorti e interpretato da, Paola Tiziana Cruciani, Giuseppe Gandini, Leonardo, Irene Girotti, Diego Misasi, Tony Rucco, Tomaso Thellung, Ilè in scena dal 26 febbraio al 9 marzo al Teatro Parioli di Roma.Compra qui i biglietti per il Parioli de IlIl– Paola Tiziana Cruciani eIl: intervisteGuarda le nostra interviste a cast e regia, e ildegli applausi finali alla Prima:(guarda qui sopra)Leonardoe Diego Misasi (guarda qui)Ennio Coltorti (IN ARRIVO)applausi finali alla Prima (IN ARRIVO)Il: tramaLo spettacolo si ispira al celebre film di Dino Risi, ambientandolo questa volta a Roma.