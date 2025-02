Thesocialpost.it - Massacra di botte il figlio di 4 anni rompendogli braccia e gamba, l’ex moglie: “Mi faceva dormire a terra col bimbo”

“Subivoe violenza. Ci sono stati tantissimi episodi e non c’è modo di contarli”, racconta la exdell’uomo accusato di aver brutalmente picchiato ildi quattroa Scicli, in provincia di Ragusa, provocandogli gravi fratture. Un passato di abusi sistematici, vissuti prima che l’uomo iniziasse una nuova relazione e avesse uncon l’attuale compagna.Leggi anche: Scicli, parla il soccorritore delpestato dal papà: “Scena raccapricciante, addosso aveva i segni delle mani”“Glipassati con lui sono stati bruttissimi, un vero incubo”, rivela la donna, che per lungo tempo ha sopportato senza mai denunciare. Nonostante la violenza subita, infatti, l’uomo non risulta avere precedenti legali per maltrattamenti. “Non ho mai denunciato perché non volevo rovinarlo, gli volevo bene e desideravo tenere unita la famiglia”, spiega, ricordando come tutto sia cambiato quando la rabbia dell’uomo non si è più limitata a insulti e minacce, ma si è riversata anche sul loro bambino.