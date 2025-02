Ilrestodelcarlino.it - Marzetti: "La sconfitta di domenica è inaspettata"

Che il momento in casa Atletico Ascoli, non sia dei migliori lo conferma il fatto che, come accaduto dopo lainterna contro il Notaresco venti giorni fa, sia ancora il Direttore Sportivo Marioa predicare calma e serenità in un ambiente demoralizzato dagli ultimi risultati. L’anno 2025 finora è stato davvero povero di soddisfazioni con sei punti in 9 giornate. Peggio hanno fatto solo Fermana (che pure ha vinto lo scontro diretto) e Isernia.lacon il Roma City è arrivatasoprattutto dopo il gran primo tempo chiuso in vantaggio. Cosa sta succedendo? "Ladiè sicuramenteperché, visto il gran primo tempo, nessuno pensava ad un ritorno del Roma City, che resta comunque una squadra infarcita di individualità importanti .