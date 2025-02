Justcalcio.com - Martelli felici e doppio olandese

2025-02-27 13:16:00 Ecco quanto riportato poco fa:È giusto dire che Graham Potter ha iniziato lento a West Ham, ma ci sono stati segni di progressione definiti nella vittoria per 1-0 all’Arsenal la scorsa settimana.Non era il display più bello dei, ma sarebbe sempre stato difficile contro una squadra che domina la palla.Tuttavia, il loro desiderio e l’etica del lavoro hanno mostrato un insieme che dovrebbe sopportarli in buona posizione nelle settimane a venire.Lo stesso non si può dire per Leicester City sotto Ruud Van Nistelrooy. Le Foxes sono state assolutamente un caos contro Brentford lo scorso venerdì sera, perdendo 4-0 e a malapena gettando un guanto dalla parte di Thomas Frank.Una vittoria casalinga stasera ha un prezzo del 7/10 e riteniamo che abbia un valore abbastanza buono, soprattutto perché un’altra vittoria sarà sufficiente per finire tutti tranne qualsiasi timore di retrocessione persistente per i londinesi orientali.