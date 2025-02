Ilfattoquotidiano.it - Marsala, attende i risultati dell’esame istologico per 4 mesi: ma l’esito arriva 10 giorni dopo la sua morte

Era stato operato il 24 settembre scorso all’ospedale die, da quel momento, era in attesa delper sapere di che natura fosse il suo tumore: il risultato è peròto 10la sua, lo scorso 13 gennaio, 4l’operazione. È il caso di Paolo Robino, di 74 anni, deceduto per un infarto: “Certamente eravamo molto in ansia per questo risultato che sembrava nonre mai, ci stavamo attivando per cercare di capire cosa stesse succedendo ma non abbiamo avuto più tempo. Abbiamo aspettato inutilmente per”, racconta il fratello Salvatore a ilfattoquotidiano.it.Quello di Robino è tuttavia solo l’ultimo caso dei tanti che riguardano l’Asp di Trapani. Ilfattoquotidiano.it ha rintracciato anche un altro paziente che ha confermato di avere ricevuto con netto ritardodelle analisi sul tumore, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni.