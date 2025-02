Quotidiano.net - Marius Borg Høiby, cresce l'imbarazzo dei reali norvegesi

Non sembra esserci pace per la principessa Mette-Marit di Norvegia. Negli ultimi giorni stanno facendo il giro del mondo le accuse nei confronti del suo primogenito. Il giovane, che la moglie del futuro re Haakon Magnus aveva avuto prima delle nozze, era stato già indagato per diversi reati sessuali a danno di alcune donne. Oggi è finito nuovamente al centro dell’attenzione della stampa per un altro capo di accusa, sempre legato a un possibile stupro. Al centro di questo scandalo si è trovata protagonista la conduttrice TV Linni Meister. La donna, 39 enne, era in realtà all’oscuro di quanto accaduto. Infatti, in base alle ricostruzioni riportate dalla stampa, la Meister sarebbe stata vittima di violenza mentre si trovava priva di sensi. L’accusa non arriverebbe da lei poiché sarebbe stata informata dei fatti solamente grazie agli investigatori che hanno ritrovato nel computer del ragazzo 27enne foto e video che lascerebbe poco a spiegazioni o ricostruzioni alternative.