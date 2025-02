Formiche.net - Marines nel Baltico. Così i droni Usa potenziano la difesa delle infrastrutture critiche

Un plotone di circa quaranta marine statunitensi equipaggiate consono state inviate in Finlandia per unirsi a “Baltic Sentry”, l’operazione lanciata sotto egida Nato lo scorso dicembre da dieci dei Paesi membri dell’Alleanza Atlantica per proteggere i cavi sottomarini presenti nel bacino del Mar, in seguito al verificarsi di diversi incidenti classificati come casi di sospetto sabotaggio.Iutilizzeranno gli Rq-20 Puma,di sorveglianza lanciati a mano prodotti dall’azienda statunitense AeroVironment, per “fornire ulteriore consapevolezza nel dominio marittimo” a Baltic Sentry, secondo quanto affermato dallo stesso Corpo dei. Intervistato da TheWarzone il tenente colonnello Zach Leuthardt, portavoce del Corpo deidegli Stati Uniti per l’Europa, ha aggiunto che I Puma “possono essere utilizzati sia dal mare che da terra, ma il loro impiego sarà determinato dal team finlandese e del Corpo deisul campo”.