Mare Fuori su Netflix in tutto il mondo

In attesa del debutto della quinta stagione, il successo disi amplifica e varca i confini dell’Italia: dal prossimo 20 aprile, infatti, le prime quattro stagioni debutteranno a livello globale sudiventando disponibili in oltre 190 Paesi.Un banco di prova importante per una serie italiana e per questa in particolare, che è stata già capace di catalizzare l’attenzione dei broadcaster esteri, interessati a farne degli adattamenti (il primo è quello spagnolo, Mar Afuera, in uscita questa estate). Le prime 4 stagioni didisponibili ovunque sudal 20 aprile 2025Le prime quattro stagioni di, trasmesse in Italia dal 2020 al 2024 per un totale di cinquanta episodi, saranno offerte in un unico blocco: tutti gli episodi saranno rilasciati insieme, così da rendere possibile per gli abbonati diiluna full immersion nell’IPM e nelle storie dei giovani detenuti che si sono avvicendati negli anni.