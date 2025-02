Quotidiano.net - Mare fuori 5, torna il cult. E diventa anche un film

"Due piccolissime notizie". Le descrive così le novità relative al futuro diil produttore di Picomedia Roberto Sessa. Novità che "piccolissime" non sono. "Faremo unda questa serie", svela il produttore. "È un prequel scritto da Maurizio Carredu insieme a Luca Infascelli. La regia sarà di Lyda Patitucci. Il titolo è Io sono Rosa Ricci. Racconteremo cos’era la vita di questa ragazza prima che entrasse nell’IPM. Ci saràRaiz. Lo gireremo prima dell’inizio della sesta stagione che entrerà in produzione a metà giugno e dovrebbe essere in sala entro la fine dell’anno". La seconda novità è che dal 20 aprile le prime quattro stagioni saranno disponibili in tutto il mondo su Netflix. E mente ancora non si hanno notizie certe di adattamenti esteri,5 realizzata in co-produzione Rai Fiction e Picomedia si appresta a fare il suo debutto in prima serata su Raidue dal 26 marzo (i primi 6 episodi dal 12 marzo su RaiPlay, l’intero box set dal 26 marzo).