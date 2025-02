Terzotemponapoli.com - Marcolin: “Fossi in Conte tornerei al 4-3-3, una formula certa per il Napoli”

Dario, ex calciatore dele opinionista DAZN, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:“Se dobbiamo dire che ilci arriva pronto a sabato, contro l’Inter, non diciamo la verità. Gli infortuni sono tanti e, con il passaggio al 3-5-2, sta andando bene Raspadori, ma sono mancati altri calciatori: da capirecosa ne pensi. Senei panni dell’allenatore delioal 4-3-3, unaper ile che ha portato soddisfazioni nelle giornate precedenti ai vari infortuni.: Penso chetornerà all’anticoPenso chetornerà all’antico, anche perché contro Atalanta e Juventus ha vinto proprio con il 4-3-3. Io me la giocherei così, e credo chefarà altrettanto. L’Inter dal canto suo ha rincorso per tante giornate vissute da non protagonista, ora il sorpasso può dare linfa vitale e convinzione.