Marco Travaini nuovo direttore marketing di Vaillant Group Italia

MILANO (ITALPRESS) –annuncia la nomina di. Nelruolo,sarà Responsabile dei brande Hermann Saunier Duval e avrà il compito di definire e rafforzare le strategie didel Gruppo, consolidandone la leadership nel settore del riscaldamento e della climatizzazione e accelerando la transizione verso tecnologie sostenibili, con un focus particolare sulle pompe di calore e sul posizionamento premium del brand, classe ’82, vanta una solida esperienza nel digitale nella trasformazione tecnologica. Dopo un esordio come consulente per Microsoft – dove ha acquisito competenze nel settore digitale, ancora agli albori, e sviluppato un mindset orientato ai risultati che ha guidato il suo percorso professionale – ha maturato esperienza in ambito editoriale e pubblicitario in Gruner+Jahr Mondadori, specializzandosi in progetti di monetizzazione e performance