Marco Rizzo da Vannacci | Meglio lui che quella str***a qua viene giù la sinistra | Video

Marco Rizzo da Vannacci: "Meglio lui che quella str***a", qua viene giù la sinistra

"Oggi non esiste più il conflitto tra la destra e la. Esiste semmai il conflitto tra il basso, cioè il popolo, e le élite".lo dice chiaro e tondo in unsu Instagram ai suoi compagni, pardon followers. A Torino, casa sua, è andato appena in scena il confronto diretto con il generale Roberto, europarlamentare della Lega. Uno di destra-destra, direbbero tra i progressisti, con cui però il rappresentante di Democrazia Sovrana Popolare nonché storico comunista italiano sembra avere molti più punti in comune che con Elly Schlein e quelli del Pd. Tanto che, sussurra qualcuno, i tempi sarebbero maturi per un clamoroso soggetto politico "trasversale" guidato dai due uomini forti. Una prova, forse, anche le parole dello stesso Vanancci sul palco torinese, per il dibattito organizzato dal Siulp cittadino sulla sicurezza: "Mi auguro che i decreti sicurezza vengano approvati e anche velocemente, ne va della nostra sopravvivenza, noi stiamo soccombendo a questo lassismo", l'appello del generale, secondo cui "la sicurezza è un bene irrinunciabile, non è né di destra né dima è un requisito senza il quale nessuna società si può sviluppare.