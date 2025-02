Donnapop.it - Marco Columbro e la tragica malattia superata con l’aiuto di moglie e figlio: cosa è successo al conduttore?

, uno dei volti più noti della televisione italiana, ha affrontato una delle sfide più dure della sua vita quando, nel 2001, una tremendagli ha cambiato la vita. Dopo aver trascorso più di un mese in coma e un lungo periodo di riabilitazione, ilha trovato la forza di rialzarsi grazie al supporto della sua famiglia, in particolare dellae del.Unache lo ha costretto a ricominciare da zero, ma che gli ha anche permesso di scoprire la forza di volontà e di apprezzare ogni piccolo passo. Oggi, a quasi 75 anni,ha superato il periodo più buio della sua vita, eppure continua a essere un uomo profondamente cambiato da questa esperienza.ha avuto una brutta: eccogli èNel 2001, la vita diè stata segnata da un gravissimo malore: un aneurisma cerebrale che lo ha colpito improvvisamente mentre si trovava al monastero tibetano di Samteng Ling.