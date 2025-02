Marcia Stano e Fortunato nella 20km di Taicang | quali sono gli avversari più pericolosi

Leggi su Sportface.it

Senza Brian Pintado, campione olimpico di Parigi, ma con Caio Bonfim, il brasiliano che si è messo al collo l’argento alle ultime Olimpiadi. Ma soprattutto con Massimo, campione a cinque cerchi di Tokyo 2020. Cast di primissimo piano20 km al Chinese Race Walking Grand Prix di, tappa classica dellainternazionale, in programmagiornata di sabato.è pronto per quella che sarà la sua prima uscita dell’anno al termine di un paio di mesi di allenamento in Giappone. Con lui ci sarà anche il bronzo europeo di Roma, Francesco, che punta a confermare gli ottimi segnali sfoggiati agli Assoluti indoor di Ancona, dove hato nei 5000 indoor in 17:55.65, tempo inferiore al record del mondo del russo Mikhail Shchennikov. L’obiettivo è testare la propria condizione in vista dei Mondiali che si terrannocapitale giapponese dal 13 al 21 settembre.