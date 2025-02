Lapresse.it - Marche, un corso per aiuto cuoco per l’inclusione lavorativa

A Colli del Tronto (Ascoli Piceno) l’assessore regionale lavoro e formazione professionale ha presentato il progetto formativo che vede la partecipazione di 18 corsisti. Ha preso il via ildi formazione ‘’ organizzato dall’ente di formazione accreditato BAAS Studio presso la propria sede di Colli del Tronto. Questa importante iniziativa è realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso l’avviso GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) e nasce su impulso della locale AST, con l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di persone in situazione di fragilità.Il“Ilper– ha dichiarato oggi in conferenza stampa l’assessore regionale lavoro e alla formazione professionale Stefano Aguzzi – è stato calibrato per persone con disabilità ed è prezioso proprio per la sua particolarità.